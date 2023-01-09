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В Кузбассе разработали передовую технологию очистки сточных вод

Созданная кузбасскими разработчиками очистная установка разлагает стоки на ионы водорода и атомарный кислород. В результате вода приобретает электростатические свойства и растворенные в ней металлы, минералы, нефтепродукты, а также органические вещества переходят в нерастворимые соединения, которые собирает специальный сорбент и задерживает система фильтров.

«Внедрение новых технологий в этом направлении — важный фактор сохранения и поддержки экологического баланса. Разработка новокузнецких ученых успешно прошла испытания на нескольких объектах: в локомотивном депо в Топках, на разрезе в Гурьевском округе и бассейне «Запсибовец» в Новокузнецке. Положительные оценки экспертов позволят тиражировать технологию как на промышленные предприятия региона, так и в коммунальной системе муниципалитетов, на социальных и спортивных объектах», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Оборудование также можно использовать для обработки центрального водоснабжения, бассейнов, прудов и скважин. Сейчас кузбасские инженеры работают над усовершенствованием установок под конкретные задачи и полной автоматизацией станций.

В отличие от существующих очистных сооружений новые станции «Изот» компактны. Кроме того, технология более экологична, так как в процессе очистки не используются химические реагенты. Атомарный кислород, являясь сильнейшим окислителем, более чем в 300 раз эффективнее хлорной извести, которая повсеместно используется для дезинфекции воды.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
09/01/2023
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