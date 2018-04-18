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В Кузбассе разработают стратегию социально-экономического развития региона

На заседании Клуба глав моногородов Кузбасса, врио Губернатора Сергей Цивилёв сообщил,  что задача диверсификации экономики региона является приоритетной.

«Сейчас цены на уголь позволяют нам достаточно быстро двигаться. Мы должны вместе с вами использовать этот момент, чтобы разработать Стратегию социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года, обратить внимание на развитие других аспектов экономики. Дата установлена, это 9 июля. Основной рывок нужно совершить в 2018 – 2019 годах», — сказал он.

Цивилёв сообщил, что руководителем штаба по разработке Стратегии стал Владимир Чернов. 9 июля она должна быть утверждена, после согласования с жителями Кузбасса, с учетом их пожеланий и получения от них одобрения.

Основной вклад в Стратегию должны внести именно главы, так как они лучше всего знают проблемы своих территорий и приоритеты дальнейшего развития. Города не должны конкурировать друг с другом, а должны объединить усилия.

«Одна из основных задач — создание привлекательного инвестиционного климата в Кузбассе. Очень много предпринимателей покинули регион. Нам надо их вернуть, привлечь из других областей и зарубежья. Основа для этого — наше с вами развитие и создание комфортных условий для предпринимательства», - подчеркнул врио Губернатора Сергей Цивилёв.

По мнению Сергея Цивилёва, угольные предприятия также не должны конкурировать друг с другом, а объединить усилия в конкурентной борьбе на азиатско-тихоокеанском рынке, где сейчас основными поставщиками угля являются Австралия и Индонезия.

«Мы будем развивать автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, особенно авиационное сообщение. Ведь для бизнеса важно быстро прилететь, добраться до своего предприятия, — отметил Цивилёв. — Авиация также важна для развития туризма. Сделать авиаперелеты и по России и за рубеж доступными для кузбассовцев — наш приоритет».

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kuzbassnews.ru
18/04/2018
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