Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе реализуются меры по стимулированию использования экологически чистого транспорта

Как подчеркнул заместитель губернатора Андрей Панов, президент РФ Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Государственного совета РФ, которые касаются реализации мер по стимулированию использования экологически чистого транспорта в целях снижения выбросов вредных веществ при эксплуатации транспортных средств в населенных пунктах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Экологически чистыми видами автотранспорта являются автобусы и машины, работающие на газомоторном топливе (ГМТ), и городской электрический транспорт.

На сегодняшний день в Кузбассе действует нормативная законодательная база, регламентирующая меры по стимулированию использования экологически чистого транспорта. Так, закон Кемеровской области (от 28.11.2002 N 95-ОЗ0) «О транспортном налоге» регламентирует снижение (обнуление) ставок транспортного налога для собственников транспортных средств, использующих природный газ в качестве газомоторного топлива. От уплаты транспортного налога освобождаются организации, осуществляющие перевозку пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для использования природного газа в качестве моторного топлива, за исключением маршрутных такси.

Кроме того, в настоящий момент на региональном уровне приняты два законопроекта: один из них предусматривает обнуление ставок транспортного налога на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 для собственников транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями; второй –направлен на привлечение дополнительных инвестиций в сферу строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), криогенных автозаправочных станций (КриоАЗС) и криогенных газозаправочных станций (КриоГЗС).

По словам Панова, в Кузбассе особое внимание уделяется вопросу развития сети заправочной инфраструктуры для транспорта, работающего на КПГ (метане). Регион имеет одну из самых крупных сетей АГНКС за Уралом, включающую восемь станций: две – в Кемерове, пять – в Новокузнецке, одна – в Юрге. Еще одна станция будет запущена в первом квартале 2020 года в Кемерове.

Экология
Топ
kuzbassnews.ru
28/12/2019
Экология
Топ
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Как отреагировали кузбасские власти на скандальное обращение к Путину
На этой неделе жители Белогорска записали видео, в котором обвиняют властей в растрате денег. Они...
Как Новосибирск разбирается с транспортным коллапсом на Северном шоссе
ВашГород.ру попытался узнать, почему при наличии большого количества общественного транспорта на...
Суд вынес приговор трем жителям Кемерово за убийство, грабеж и разбой
Трех жителей Кемерово приговорили к тюремному сроку от 21 года до пожизненного за кражи машин,...
В Кузбассе полицейские нашли на вокзале пятилетнего мальчика
Самостоятельно отыскать маму мальчик не смог. Не смог назвать он сотрудникам полиции и свой...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus