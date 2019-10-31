В Кузбассе рецидивист из Улан-Удэ осуждён за кражу мобильного телефона

32-летний житель Улан-Удэ, имеющий 14 неснятых и непогашенных судимостей, возвращаясь из Новосибирской области после отбытия очередного наказания в виде лишения свободы, совершил кражу мобильного телефона у задремавшей в здании железнодорожного вокзала Мариинска 27-летней жительницы Омской области. В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в ночное время 21 августа 2019 года 32-летний житель Улан-Удэ, освобождённый 26 июля из исправительной колонии города Куйбышев Новосибирской области, возвращаясь домой, находился недалеко от здания железнодорожного вокзала станции Мариинск, где в компании малознакомых людей распивал спиртные напитки. В какой-то момент он достал свой мобильный телефон из кармана, и увидел, что телефон разряжается, в связи с чем решил зарядить телефон через розетку, которую заметил ранее в здании вокзала. Подойдя к месту, где находится розетка, увидел, что там уже заряжается мобильный телефон, а рядом крепко спит девушка, после чего у него возник умысел на хищение данного телефона. Убедившись, что поблизости никого нет и за ним никто не смотрит (при этом не приняв во внимание камеры видеонаблюдения), он похитил мобильный телефон с зарядным устройством и вышел из здания вокзала, направившись к своим знакомым.

После совершения кражи он продолжил распивать спиртные напитки в той же компании до тех пор, пока к ним не подошли сотрудники Линейного отдела полиции на станции Мариинск и не попросили пройти с ними в дежурную часть. Уже в дежурной части сотрудники полиции попросили выдать похищенный мобильный телефон, пояснив, что у них имеется запись с камеры видеонаблюдения. После этого подсудимый не стал скрывать произошедшее, выдал похищенный телефон с зарядным устройством, и дал правдивые пояснения об обстоятельствах совершённого преступления.

По ходатайству подсудимого приговор был постановлен в особом порядке принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства. Защитник подсудимого, прокурор и потерпевшая по уголовному делу также не возражали против постановления приговора в таком порядке.

Учитывая наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, отягчающее обстоятельство в виде рецидива преступлений, а также личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется отрицательно, а по месту прежнего отбывания лишения свободы – положительно, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.