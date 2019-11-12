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В Кузбассе региональный оператор по обращению с отходами «Чистый Город Кемерово» привлечён к ответственности в виде штрафа в размере 125 тыс рублей

Компания признана виновной в том, что твёрдые коммунальные отходы с одного из адресов их места накопления в городе Мариинске транспортировались не ежедневно, как предписано санитарными правилами, а один раз в неделю.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что при проведении административного расследования Мариинским территориальным отделом Роспотребнадзора было выявлено нарушение обществом с ограниченной ответственностью «Чистый Город Кемерово» санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Правонарушение выразилось в том, что с июля по сентябрь 2019 года вывоз твёрдых коммунальных отходов от жилого многоквартирного дома одной из улиц города Мариинска производился один раз в неделю, а не ежедневно, в связи с чем 26 сентября 2019 года после проведения административного расследования материалы дела были направлены в суд для решения вопроса о привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа.

Представитель ООО «Чистый Город Кемерово» в судебном заседании возражала против привлечения компании к административной ответственности, представив доводы, которые, по её мнению, свидетельствуют об отсутствии в материалах дела доказательств вины общества в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 6.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом просила в случае вынесения постановления о назначении административного наказания заменить штраф на предупреждение.

Однако в результате рассмотрения дела об административном правонарушении вина ООО «Чистый Город Кемерово» в его совершении была установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

Так, согласно пункту 2.2.1 Санитарных правил содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-128-4690-88) «при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трёх суток, в тёплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз)».

При этом из графика транспортирования твёрдых коммунальных отходов следует, что с адреса места накопления таких отходов в виде контейнерной площадки, находящейся у дома № 22 «А» по улице Пальчикова в городе Мариинске, вывоз отходов производился один раз в неделю.

Совершение данного административного правонарушения юридическими лицами влечёт наложение административного штрафа от 250 тысяч до 350 тысяч рублей, однако с учётом установленных исключительных обстоятельств, связанных с характером совершённого административного правонарушения и его последствиями, а также материального положения ООО «Чистый Город Кемерово», суд посчитал правильным назначить региональному оператору по обращению с отходами зоны «Север» Кемеровской области наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального его размера – 125 тысяч рублей.

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kuzbassnews.ru
12/11/2019
Общество
Происшествия
Кемерово
Мариинск
Новости Кузбасса

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