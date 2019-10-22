В Кузбассе родилась вторая в 2019 году тройня

Два мальчика и одна девочка появились на свет в Кемерово, в Областном клиническом перинатальном центре им. Л.А. Решетовой у Натальи и Валерия Лысенко из Ленинска-Кузнецкого.
Трое малышей родились у 38-летней жительницы области благодаря успешно проведенному в 2018 году ЭКО. Процедура выполнена в Новокузнецке в рамках программы ОМС. По словам специалистов перинатального центра, мама и дети здоровы.
После выписки за всеми Лысенко закрепили работника социальной службы, который будет посещать семью на дому. Также в ближайшее время решится вопрос об улучшении жилищных условий многодетной семьи.
Фото: пресс-служба АКО
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