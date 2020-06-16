В Кузбассе росгвардейцы минувшие за выходные задержали шестерых разыскиваемых граждан

Накануне в Кемерово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от бдительного гражданина. Мужчина рассказал, что у продуктового магазина на улице Металлистов заметил трех подозрительных молодых людей, которые направлялись к лесополосе. Росгвардейцы прибыли на указанный адрес и остановили трех жителей областного центра в возрасте от 20 до 26 лет. В ходе проверки их личности стражи правопорядка выяснили, что троица находится в оперативном розыске по подозрению в совершении кражи сотового телефона.

Одновременно в кемеровском торговом комплексе росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался похитить бутылку виски стоимостью 6 000 рублей. Задержанным оказался 27-летний разыскиваемый кузбассовец, который скрывался от новосибирских правоохранителей.

В минувшие выходные в Таштаголе на улице Поспелова бойцы Росгвардии заметили прохожего, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 36-летний местный житель, который около года скрывался от органов исполнения наказания.

Кроме этого, таштагольские росгвардейцы обнаружили гражданку с признаками алкогольного опьянения, которая спала в общественном месте. Проверив личность неизвестной, стражи правопорядка установили, что неоднократно судимая за кражи 40-летняя местная жительница находится в местном розыске. Она подозревается в краже ноутбука.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемых граждан правоохранителям.