В Кузбассе росгвардейцы минувшие за выходные задержали шестерых разыскиваемых граждан

Накануне в Кемерово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от бдительного гражданина. Мужчина рассказал, что у продуктового магазина на улице Металлистов заметил трех подозрительных молодых людей, которые направлялись к лесополосе. Росгвардейцы прибыли на указанный адрес и остановили трех жителей областного центра в возрасте от 20 до 26 лет. В ходе проверки их личности стражи правопорядка выяснили, что троица находится в оперативном розыске по подозрению в совершении кражи сотового телефона.
Одновременно в кемеровском торговом комплексе росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался похитить бутылку виски стоимостью 6 000 рублей. Задержанным оказался 27-летний разыскиваемый кузбассовец, который скрывался от новосибирских правоохранителей.
В минувшие выходные в Таштаголе на улице Поспелова бойцы Росгвардии заметили прохожего, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 36-летний местный житель, который около года скрывался от органов исполнения наказания.
Кроме этого, таштагольские росгвардейцы обнаружили гражданку с признаками алкогольного опьянения, которая спала в общественном месте. Проверив личность неизвестной, стражи правопорядка установили, что неоднократно судимая за кражи 40-летняя местная жительница находится в местном розыске. Она подозревается в краже ноутбука.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемых граждан правоохранителям.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Жители города Кемерово обратились к властям, чтобы лавки, которые стояли в парках и на улицах,...
|
С 17 июня в Кемерове меняется движение маршрутного такси № 44т и расписание автобуса № 193. Об этом...
|
Администрация Кемерова выбирает компанию, которая займется благоустройством аллеи от улицы Леонова...
|
Девушки из Кузбасса стали обучаться работе на тракторах. «Кировец-525» приобрели для Кузбасской...