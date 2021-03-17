В Кузбассе росгвардейцы на маршрутах патрулирования задержали разыскиваемых граждан

За минувшие сутки в городах Осинники и Белово экипажи Росгвардии вневедомственной охраны обнаружили и задержали двоих рецидивистов, находящихся в федеральном и оперативном розысках.

В Осинниках на улице Ефимова росгвардейцы заметили подходящего под описание из ориентировки мужчину с признаками алкогольного опьянения. Стражи правопорядка остановили гражданина и проверили его личность. Росгвардейцы установили, что ранее судимый 35-летний кузбассовец с 2019 года находится в федеральном розыске по подозрению в совершении имущественного преступления.

В Белове экипаж Росгвардии прибыл на сигнал «тревога» в охраняемый торговый объект, в котором стражи правопорядка задержали 46-летнего покупателя, пытавшегося пронести мимо кассы неоплаченную бутылку коньяка. В ходе проверки его личности росгвардейцы установили, что ранее неоднократно судимый местный житель находится в оперативном розыске по подозрению в мошенничестве. По предварительным данным, задержанный обманным путем завладел сотовым телефоном местной жительницы стоимостью 9 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемых граждан сотрудникам органов внутренних дел.