Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы на маршрутах патрулирования задержали разыскиваемых граждан

  За минувшие сутки в городах Осинники и Белово экипажи Росгвардии вневедомственной охраны обнаружили и задержали двоих рецидивистов, находящихся в федеральном и оперативном розысках.

    В Осинниках на улице Ефимова росгвардейцы заметили подходящего под описание из ориентировки мужчину с признаками алкогольного опьянения. Стражи правопорядка остановили гражданина и проверили его личность. Росгвардейцы установили, что ранее судимый 35-летний кузбассовец с 2019 года находится в федеральном розыске по подозрению в совершении имущественного преступления.

    В Белове экипаж Росгвардии прибыл на сигнал «тревога» в охраняемый торговый объект, в котором стражи правопорядка задержали 46-летнего покупателя, пытавшегося пронести мимо кассы неоплаченную бутылку коньяка. В ходе проверки его личности росгвардейцы установили, что ранее неоднократно судимый местный житель находится в оперативном розыске по подозрению в мошенничестве. По предварительным данным, задержанный обманным путем завладел сотовым телефоном местной жительницы стоимостью 9 000 рублей.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемых граждан сотрудникам органов внутренних дел.

 

   

Происшествия
Белово
Осинники
kuzbassnews.ru
17/03/2021
Происшествия
Белово
Осинники
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Шерегеше построят четыре новые дороги за 763 млн рублей
До 2022 года власти Кузбасса планируют построить четыре новые автодороги. На это будет потрачено...
Кузнецова просят о возвращении маршрута №14
Раньше наши дети ехали на № 14 маршруте от Запсиба напрямую по Кузнецкстроевскому и выходили прямо...
Глава Кемерова Илья Середюк заработал за год почти 3 млн рублей
За 2019 год Середюк обогатился на 2 990 884 рубля. Напомним, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов...
Строительство Ледового дворца «Кузбасс» в Кемерово почти завершено
В оформлении помещений принимал участие знаменитый граффитист Вадим Кулешов. Он изобразил на...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus