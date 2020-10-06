В Кузбассе росгвардейцы навестили фронтовиков и тружеников тыла

В областном центре в рамках росгвардейской недели заботы о пожилых людях сотрудники и военнослужащие регионального силового ведомства встречаются с представителями старшего поколения, которые в разные годы служили в войсках правопорядка.
Накануне росгвардейцы навестили участников Великой Отечественной войны полковника в отставке Николая Александровича Румянцева и Николая Федоровича Лезвиева, а также тружеников тыла - Ульяну Васильевну Сафонову, Идею Власовну Джигиль, Марию Гавриловну Болховскую. Стражи правопорядка проверили бытовые условия, в которых живут пожилые люди, состояние их жилищ, а также оказали помощь в решении бытовых проблем.
Росгвардейцы вручили почетным ветеранам продуктовые наборы, пожелали крепкого здоровья и пообещали о скорой встрече.
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