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В Кузбассе росгвардейцы навестили фронтовиков и тружеников тыла

    В областном центре в рамках росгвардейской недели заботы о пожилых людях сотрудники и военнослужащие регионального силового ведомства встречаются с представителями старшего поколения, которые в разные годы служили в войсках правопорядка.

    Накануне росгвардейцы навестили участников Великой Отечественной войны полковника в отставке Николая Александровича Румянцева и Николая Федоровича Лезвиева, а также тружеников тыла - Ульяну Васильевну Сафонову, Идею Власовну Джигиль, Марию Гавриловну Болховскую. Стражи правопорядка проверили бытовые условия, в которых живут пожилые люди, состояние их жилищ, а также оказали помощь в решении бытовых проблем.

    Росгвардейцы вручили почетным ветеранам продуктовые наборы, пожелали крепкого здоровья и пообещали о скорой встрече.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/10/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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