В Кузбассе росгвардейцы обеспечили безопасность волейбольного матча чемпионата России

В Кемерове прошел матч 19 тура Чемпионата России по волейболу на спортивном комплексе «Арена». Безопасность спортсменов и болельщиков между командами «Кузбасс» и красноярским «Енисей» обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Во взаимодействии с органами внутренних дел перед началом игры стражи правопорядка осуществили осмотр прилегающей территории. В ходе матча росгвардейцы следили за соблюдением общественного порядка на трибунах, обеспечив сохранность имущества посетителей и вверенного объекта.

Матч завершился без происшествий победой кузбасской команды со счетом 3:1.

Фото: Росгвардия