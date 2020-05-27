В Кузбассе росгвардейцы поблагодарили местную жительницу за добровольную выдачу раритетного оружия

К правоохранителям обратилась 64-летняя жительница поселка Карагайлинский Киселевского городского округа. Пенсионерка добровольно выдала одноствольное охотничье ружье ЗК 16-го калибра 1950-го года выпуска. Женщина рассказала, что незарегистрированное оружие принадлежало ее свекру, а после его смерти с 1987 года хранилось в подполье частного дома. Родственники покойного узнали из СМИ о проводимой в регионе профилактической операции и решили сдать раритетное оружие.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы благодарят сельчанку за гражданский поступок. Ружье стражи правопорядка отправили на экспертизу, по окончанию которой может быть принято решение о выплате пенсионерке денежной премии в размере 7 000 рублей.

Всего с начала года в Кузбассе жители добровольно выдали 85 единиц незаконного оружия. Общий размер вознаграждения гражданам составляет более 480 000 рублей.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!