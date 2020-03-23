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В Кузбассе росгвардейцы поблагодарили жителя Анжеро-Судженска, который обнаружил и выдал незаконное оружие

    В Анжеро-Судженске 44-летний местный житель выдал стражам правопорядка незарегистрированное ружье, которое он обнаружил в частном доме покойно брата во время разбора вещей. Зная о проводимой в области профилактической операции, мужчина принес незаконную находку правоохранителям.

    Инспекторы лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии выражают благодарность сознательному горожанину. Предварительно установлено, что находкой является двуствольное ружье ТОЗ-БМ 16 калибра. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой может быть принято решение о выплате горожанину денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей.

    Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!      

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
23/03/2020
Общество
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса

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