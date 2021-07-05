В Кузбассе росгвардейцы почтили память павших товарищей

В Кемерове ветераны и действующие стражи правопорядка приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню ветеранов боевых действий.

В честь памятной даты ветераны внутренних войск, командир кемеровского СОБР «Символ» и общественники возложили цветы к Мемориалу воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах возложили. Участники почтили память сослуживцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе.

Дань уважения павшим товарищам отдали военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс». Памятная церемония прошла у памятника погибших спецназовцев на территории спецподразделения.

Кроме этого, представитель региональной ветеранской организации внутренних войск полковник в отставке Вадим Веселов провел встречу с общественниками и напомнил о вкладе ветеранов в укреплении правопорядка и воспитании патриотических чувств у молодежи.