В Кузбассе росгвардейцы почтили память павших товарищей

В Кемерове ветераны и действующие стражи правопорядка приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню ветеранов боевых действий.
В честь памятной даты ветераны внутренних войск, командир кемеровского СОБР «Символ» и общественники возложили цветы к Мемориалу воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах возложили. Участники почтили память сослуживцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе.
Дань уважения павшим товарищам отдали военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс». Памятная церемония прошла у памятника погибших спецназовцев на территории спецподразделения.
Кроме этого, представитель региональной ветеранской организации внутренних войск полковник в отставке Вадим Веселов провел встречу с общественниками и напомнил о вкладе ветеранов в укреплении правопорядка и воспитании патриотических чувств у молодежи.
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