В Кузбассе росгвардейцы поддержали всероссийскую акцию «Песенник Победы»

В рамках Года памяти и славы сотрудники и военнослужащие Росгвардии Кузбасса продолжают участвовать в проектах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В городе Топки боец вневедомственной охраны старшина Владимир Макаренко принял участие в музыкальном флешмобе. Росгвардеец исполнил композицию «Песня фронтового шофера», призвав кузбассовцев поддержать трогательную онлайн-акцию.
В рамках всероссийского музыкального проекта любой желающий может записать на видео исполнение любимой песни военных лет и разместить в социальных сетях под хештегом #ПесенникПобеды.
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