Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы поддержали всероссийскую акцию «Песенник Победы»

    В рамках Года памяти и славы сотрудники и военнослужащие Росгвардии Кузбасса продолжают участвовать в проектах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В городе Топки боец вневедомственной охраны старшина Владимир Макаренко принял участие в музыкальном флешмобе. Росгвардеец исполнил композицию «Песня фронтового шофера», призвав кузбассовцев поддержать трогательную онлайн-акцию.

 В рамках всероссийского музыкального проекта любой желающий может записать на видео исполнение любимой песни военных лет и разместить в социальных сетях под хештегом #ПесенникПобеды.

Культура
Общество
Топки
kuzbassnews.ru
14/05/2020
Культура
Общество
Топки
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев объявил о проведении акции «Вахта Победы — Кузбасс»
Губернатор Сергей Цивилев объявил о проведении региональной акции «Вахта Победы — Кузбасс», которая...
Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове
В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока...
Власти Новокузнецка определили сроки окончания учебного года
В Новокузнецке определили даты окончания учебного года для школьников. Как сообщил в своем...
В Анжеро-Судженске появилось отделение для больных пневмонией
В Анжеро-Судженске появилось отделение для больных пневмонией из Анжеро-Судженского городского...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus