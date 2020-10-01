В Кузбассе росгвардейцы помогли жительнице Тисульского района выйти на связь с дочерью

В городе Мариинск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны разыскал без вести пропавшую 18-летнюю студентку, которую в течение нескольких недель разыскивала мать.
Росгвардейцы получили ориентировку на учащуюся городского техникума. За помощью к стражам правопорядка обратилась жительница Тисульского района. По предварительной информации, девушка не отвечала на телефонные звонки родственницы более двух недель.
В ходе патрулирования улицы Ленина экипаж Росгвардии по приметам разыскал пропавшую студентку. Для установления связи с родными стражи правопорядка передали девушку сотрудникам правоохранительных органов.
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