В Кузбассе росгвардейцы помогли жительнице Тисульского района выйти на связь с дочерью

В городе Мариинск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны разыскал без вести пропавшую 18-летнюю студентку, которую в течение нескольких недель разыскивала мать.

Росгвардейцы получили ориентировку на учащуюся городского техникума. За помощью к стражам правопорядка обратилась жительница Тисульского района. По предварительной информации, девушка не отвечала на телефонные звонки родственницы более двух недель.

В ходе патрулирования улицы Ленина экипаж Росгвардии по приметам разыскал пропавшую студентку. Для установления связи с родными стражи правопорядка передали девушку сотрудникам правоохранительных органов.