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В Кузбассе росгвардейцы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны

    В Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны региональной Росгвардии в преддверии 9 Мая поздравили ветеранов, посвятивших свою жизнь органам правопорядка, и передали им слова благодарности.

  Кемеровские росгвардейцы вместе со школьниками из военно-патриотического клуба «Диверсант» встретились с участником Великой Отечественной войны Николаем Федоровичем Лезвиевым.

    Николай Федорович попал на фронт в 17 лет. С октября 1944 года был матросом бригады морской пехоты. С августа 1945 года принимал участие в сражениях на I-ом Дальневосточном фронте. За участие в военных действиях был награжден орденом Отечественной войны II-степени, медалью «За победу над Японией». На службу в органы внутренних дел пришел в мае 1951 года. В 1977 году вышел на пенсию.

    В этот же день представители Росгвардии навестили тружениц тыла - Ульяну Васильевну Сафонову, Идею Власовну Джигиль и Марию Гавриловну Болховскую. Кемеровчанки в годы Великой Отечественной войны, будучи совсем юными девушками, мужественно трудились на различных хозяйственных работах по 16 часов в сутки. Кроме этого, в городе Киселевск начальник городского отдела майор  Сергей  Дериглазов от себя лично и от всех сотрудников Росгвардии поздравил ветеранов Громкову Надежду Александровну и Нарышеву Александру Никитичну.

    Ветеранам Великой Отечественной войны и службы росгвардейцы вручили подарки и цветы. Стражи правопорядка пожелали долгожителям крепкого здоровья и пообещали о скорой встрече.

Общество
kuzbassnews.ru
09/05/2021
Общество

Новости Кузбасса

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