В Кузбассе росгвардейцы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны

В Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны региональной Росгвардии в преддверии 9 Мая поздравили ветеранов, посвятивших свою жизнь органам правопорядка, и передали им слова благодарности.

Кемеровские росгвардейцы вместе со школьниками из военно-патриотического клуба «Диверсант» встретились с участником Великой Отечественной войны Николаем Федоровичем Лезвиевым.

Николай Федорович попал на фронт в 17 лет. С октября 1944 года был матросом бригады морской пехоты. С августа 1945 года принимал участие в сражениях на I-ом Дальневосточном фронте. За участие в военных действиях был награжден орденом Отечественной войны II-степени, медалью «За победу над Японией». На службу в органы внутренних дел пришел в мае 1951 года. В 1977 году вышел на пенсию.

В этот же день представители Росгвардии навестили тружениц тыла - Ульяну Васильевну Сафонову, Идею Власовну Джигиль и Марию Гавриловну Болховскую. Кемеровчанки в годы Великой Отечественной войны, будучи совсем юными девушками, мужественно трудились на различных хозяйственных работах по 16 часов в сутки. Кроме этого, в городе Киселевск начальник городского отдела майор Сергей Дериглазов от себя лично и от всех сотрудников Росгвардии поздравил ветеранов Громкову Надежду Александровну и Нарышеву Александру Никитичну.

Ветеранам Великой Отечественной войны и службы росгвардейцы вручили подарки и цветы. Стражи правопорядка пожелали долгожителям крепкого здоровья и пообещали о скорой встрече.