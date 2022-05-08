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В Кузбассе росгвардейцы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны

 Кемеровские росгвардейцы вместе со школьниками из класса Росгвардии школы №74 и участниками военно-патриотического клуба «Диверсант» встретились с участником Великой Отечественной войны Николаем Федоровичем Лезвиевым.

 Николай Федорович был призван в ряды Красной Армии в 17 лет. С октября 1944 года был матросом бригады морской пехоты. С августа 1945 года принимал участие в сражениях на I-ом Дальневосточном фронте. За участие в военных действиях был награжден орденом Отечественной войны II-степени, медалью «За победу над Японией». На службу в органы внутренних дел пришел в мае 1951 года. В 1977 году вышел на пенсию.

 В этот же день представители Росгвардии навестили тружениц тыла - Идею Власовну Джигиль и Марию Гавриловну Болховскую. Кемеровчанки в годы Великой Отечественной войны, будучи совсем юными девушками, мужественно трудились на различных хозяйственных работах по 16 часов в сутки. Кроме этого, в городе Ленинск-Кузнецкий офицер городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Дмитрий Солодухин от себя лично и от всех сотрудников Росгвардии поздравил труженика тыла Ивана Васильевич Голобова и узницу концлагеря Марию Павловну Валееву.

 Ветеранам Великой Отечественной войны и службы росгвардейцы вручили подарки и цветы. Стражи правопорядка пожелали долгожителям крепкого здоровья и пообещали о скорой встрече.

 

Общество
kuzbassnews.ru
08/05/2022
Общество
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