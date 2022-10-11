В Кузбассе росгвардейцы пресекли кражу из магазина электроники

В городе Киселевск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который пытался похитить из охраняемого объекта микрофон стоимостью 7999 рублей.

В утреннее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в магазин электроники крупной торговой сети на улице Томской. На указанном адресе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался вынести из торговой точки неоплаченный товар.

По предварительной информации, неоднократно судимый 33-летний местный житель положил в пакет с фольгой микрофон и попытался пронести электронное устройство мимо кассовой зоны. Бдительные работники магазина своевременно заметили противоправные действия и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия