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В Кузбассе росгвардейцы пресекли кражу из магазина электроники

 В городе Киселевск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который пытался похитить из охраняемого объекта микрофон стоимостью 7999 рублей.

В утреннее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в магазин электроники крупной торговой сети на улице Томской. На указанном адресе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался вынести из торговой точки неоплаченный товар.

 По предварительной информации, неоднократно судимый 33-летний местный житель положил в пакет с фольгой микрофон и попытался пронести электронное устройство мимо кассовой зоны. Бдительные работники магазина своевременно заметили противоправные действия и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
11/10/2022
Происшествия
Киселевск
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