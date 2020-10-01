В Кузбассе росгвардейцы пресекли кражу в охраняемом торговом объекте

В Новокузнецке росгвардейцы задержали в торговом центре 39-летнюю местную жительницу, которая подозревается в совершении имущественного преступления на сумму около 8 000 рублей.

В вечернее время экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в торговый центр по улице Тольятти. На месте происшествия работники обувного отдела пояснили, что одна из посетительниц пыталась пронести мимо кассы неоплаченный товар. Будучи замеченной, злоумышленница поспешила скрыться, но была остановлена. Добычей шоплифтершы оказалась женские ботинки и мужская сумка.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее не судимую 39-летнюю новокузнечанку сотрудникам правоохранительных органов.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.