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В Кузбассе росгвардейцы приняли от местного жителя незаконную находку

  В Мариинске инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выразили благодарность местному жителю, который добровольно выдал незаконное оружие.

По предварительной информации, 45-летний мариинец во время разбора вещей в частном доме покойного отца обнаружил двуствольное охотничье ружье и патроны к нему. Будучи владельцем зарегистрированного оружия, горожанин знал, что за хранение незаконного арсенала предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, поэтому решил сообщить о находке правоохранителям.

 Прибывший на адрес совместно с сотрудниками вневедомственной охраны инспектор Росгвардии принял от мужчины незарегистрированное охотничье ружье ТОЗ-63 и 13 боеприпасов. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине могут выплатить денежную премию в размере 7 065 рублей.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
02/03/2023
Общество
Мариинск
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