Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы приняли школьников в ряды юных спецназовцев

 В областном центре прошла торжественная церемония посвящения в ряды детской группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего собровца лейтенанта Юрия Латыпова. В обновлённый состав юного спецназа, созданного на базе школы №74, вошли более шестидесяти воспитанников от 6 до 18 лет кемеровской федерации универсального боя регионального центра смешанных единоборств.

 По традиции подопечным спецназа Росгвардии предстояло выполнить ряд испытаний. Под руководством опытных наставников из отряда специального назначения «Кузбасс» дети преодолевали полосу препятствия, отражали нападение условного противника, выполняли упражнения на силу и выносливость. Все испытания юные спортсмены преодолевали сообща, помогая друг другу.

 В завершении мероприятия представители Росгвардии и областного военкомата вручили подопечным береты «Юнармии» и пожелали успехов в новом учебном году.

  В дальнейшем ребят ожидают регулярные встречи с представителями различных подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Наставники будут проводить со школьниками занятия по основам военной подготовки, участвовать в совместных патриотических мероприятиях.

Образование
Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
29/07/2020
Образование
Общество
Кемерово

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
О снятии режима усиленного лабораторного контроля с рыбоперерабатывающего предприятия Кемеровской области
Бороковская сельская библиотека Кузбасса вошла в тройку победителей всероссийского конкурса
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке заасфальтируют ещё один трамвайный переезд
Проведение ремонта не затронет работу общественного транспорта, однако может вызвать ограничения...
73 случая коронавируса в Кузбассе выявили за сутки
Случаи заражения зафиксированы в Новокузнецке (34), Кемерово (21), Междуреченске (13), Калтане (2...
В Кемерове снесут ещё несколько незаконно размещённых объектов
Власти Кемерова приняли решение о демонтаже ещё ряда незаконно размещённых объектов. Об этом...
Кузбасские власти не планируют отказываться от добычи угля
Кузбасские власти не планируют уходить от угледобычи. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus