В Кузбассе росгвардейцы приняли школьников в ряды юных спецназовцев

В областном центре прошла торжественная церемония посвящения в ряды детской группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего собровца лейтенанта Юрия Латыпова. В обновлённый состав юного спецназа, созданного на базе школы №74, вошли более шестидесяти воспитанников от 6 до 18 лет кемеровской федерации универсального боя регионального центра смешанных единоборств.

По традиции подопечным спецназа Росгвардии предстояло выполнить ряд испытаний. Под руководством опытных наставников из отряда специального назначения «Кузбасс» дети преодолевали полосу препятствия, отражали нападение условного противника, выполняли упражнения на силу и выносливость. Все испытания юные спортсмены преодолевали сообща, помогая друг другу.

В завершении мероприятия представители Росгвардии и областного военкомата вручили подопечным береты «Юнармии» и пожелали успехов в новом учебном году.

В дальнейшем ребят ожидают регулярные встречи с представителями различных подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Наставники будут проводить со школьниками занятия по основам военной подготовки, участвовать в совместных патриотических мероприятиях.