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В Кузбассе росгвардейцы пришли на помощь гражданам, оказавшимся в сложных дорожных ситуациях

В горнолыжном поселке Шерегеш экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе старшего сержанта Николая Новикова и сержанта Михаила Тодышева оказал помощь водителям, которые попали в сложную дорожную ситуацию из-за обильного снегопада. 

В ходе патрулирования улиц горнолыжного курорта к росгвардейцам обратился местный житель. Мужчина пояснил, что на своем автомобиле «Тойота Рав 4» не может самостоятельно выбраться из снежного заноса. Гражданин  продолжительное время тщетно ожидал на улице подмоги от  проезжающих мимо автомобилистов. Стражи правопорядка с помощью служебного авто вытащили застрявшую в снегу иномарку. 

Спустя время экипаж Росгвардии получил сообщение из единой системы «112» - за помощью обратилась туристка из Иркутской области. Женщина-водитель увязла в снежной колее. Прибыв на указанный адрес, росгвардейцы помогли вызволить гостью горнолыжного курорта из снежного плена.

Кроме этого, в трудную дорожную ситуацию из-за последствий снегопада попал и житель Красноярского края. Водитель не мог выбраться из заснеженной дворовой территории и обратился за помощью к находящимся неподалеку росгвардейцам. Патрульные при помощи троса, соблюдая технику безопасности, вытянули транспортное средство сибиряка на безопасный участок проезжей части.

Росгвардейцы пожелали вызволенным из снежных заторов водителям удачи на дорогах и вернулись на маршрут патрулирования.

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kuzbassnews.ru
04/02/2021
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