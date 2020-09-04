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В Кузбассе росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «диктант победы»

 Сегодня Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу стало одной из площадок для проведения Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие сотрудники и военнослужащие территориального управления.

В рамках всероссийской акции личному составу войск правопорядка предстояло ответить на 25 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны. Кроме этого, в ходе диктанта проверялись знания городов-героев, военного кинематографа, литературы, произведений изобразительного искусства и др.

 «Мы гордимся подвигом нашего народа, поэтому считаем священным долгом сохранить память о событиях и людях прошедшей войны, - сказал заместитель начальника управления по работе с личным составом региональной Росгвардии полковник Сергей Калтыгин».

Общество
kuzbassnews.ru
04/09/2020
Общество
Новости Кузбасса

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