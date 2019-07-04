В Кузбассе росгвардейцы «прокачали лето» детей палаточного лагеря

В Междуреченске сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны устроили незапланированный визит в военно-спортивный палаточный лагерь «Ратник». Сюрприз для детей организовали в рамках всероссийской акции ведомства «Прокачай лето».

Стражи правопорядка приехали в специализированный палаточный лагерь на патрульном автомобиле. Дети тут же обступили гостей и попросились посидеть за рулем служебной машины. С собой сотрудники Росгвардии взяли специальные средства, которые используют в повседневной работе. Среди них: наручники, бронежилеты, каски и образцы учебного оружия. Все это ребята смогли не только посмотреть, но и подержать в руках и даже примерить.

«Мы сами испытываем положительные эмоции от общения с детьми, что уж говорить о ребятах. Они знакомятся с нами, узнают о службе и, примерив нелегкую экипировку, понимают какая «тяжелая» у нас работа», - рассказывает старший прапорщик Александр Казанцев.

Стражи правопорядка стараются встретиться с ребятами из разных смен, поэтому часто бывают в гостях в специализированном лагере. Росгвардейцы вместе с детьми смотрят патриотические фильмы, организовывают различные выставки и проводят специализированные занятия.