Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы «прокачали лето» детей палаточного лагеря

В Междуреченске сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны устроили незапланированный визит в военно-спортивный палаточный лагерь «Ратник». Сюрприз для детей организовали в рамках всероссийской акции ведомства «Прокачай лето».

Стражи правопорядка приехали в специализированный палаточный лагерь на патрульном автомобиле. Дети тут же обступили гостей и попросились посидеть за рулем служебной машины. С собой сотрудники Росгвардии взяли специальные средства, которые используют в повседневной работе. Среди них: наручники, бронежилеты, каски и образцы учебного оружия. Все это ребята смогли не только посмотреть, но и подержать в руках и даже примерить.

«Мы сами испытываем положительные эмоции от общения с детьми, что уж говорить о ребятах. Они знакомятся с нами, узнают о службе и, примерив нелегкую экипировку, понимают какая «тяжелая» у нас работа», - рассказывает старший прапорщик Александр Казанцев.

Стражи правопорядка стараются встретиться с ребятами из разных смен, поэтому часто бывают в гостях в специализированном лагере. Росгвардейцы вместе с детьми смотрят патриотические фильмы, организовывают различные выставки и проводят  специализированные занятия.

Общество
Междуреченск
kuzbassnews.ru
04/07/2019
Общество
Междуреченск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасская компания незаконно «накачала» деньги из интернета
Инспекторы провели проверку и выяснили, что Кузбасская энергосетевая компания установила...
Жители Кузбасса возмутились «сатанинским» баннером к рок-фестивалю
На одной из улиц столицы Кузбасса появился сомнительная реклама рок-фестиваля. В частности, многие...
Кемеровские коммунальщики оперативно ликвидировали серьезную аварию в центре города
Как оказалось, повредился водопровод. На место сразу выехали коммунальщики.
Иномарка протаранила кемеровский ТЦ «Я»
Серьезная авария произошла ранним утром 3 июля на Кузнецком проспекте. Водитель на Hyundai Solaris...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus