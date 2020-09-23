В Кузбассе росгвардейцы провели для школьников и их родителей мастер-класс по выживанию в лесу

В Кемерове военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» вместе с учениками класса Росгвардии, а также с родителями школьников, сходили в однодневный поход. Спецназовцы провели для воспитанников мастер-класс по выживанию в лесу.

Вместе с наставниками ребята отработали навыки постройки временного лесного жилища, а также его маскировки, научились разводить костер подручными материалами и многое другое. Особенное внимание росгвардейцы уделили мерам пожарной безопасности. Кроме этого, бойцы спецназа рассказали детям, как не потеряться в лесу.

В завершении мероприятия наставники организовали для подопечных импровизированное соревнование. Команды взрослых и детей соревновались, кому быстрее удастся разбить лагерь, развести костер, чтобы вскипятить воду. Самым быстрым и находчивым туристам организаторы подготовили сладкие подарки.