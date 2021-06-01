В Кузбассе росгвардейцы провели флешмоб ко дню защиты детей

В областном центре в жилом комплексе отряда специального назначения «Кузбасс» военнослужащие вместе с членами своих семей исполнили хором гимн человеческому счастью.
Так стражи правопорядка решили отпраздновать предстоящий День защиты детей. В мероприятии приняли участие жители военного городка вмести с юными солистами. Всего в мероприятии было задействовано более ста человек. Росгвардейцы с дошколятами выстроились в живое солнце – символ жизни, мира и добра, а затем исполнили песню «Солнечный круг».
Росгвардия Кузбасса уделяет большое внимание защите детства. Стражи правопорядка регулярно встречаются с несовершеннолетними, проводят профилактические беседы с ними по личной безопасности, участвуют в патриотическом воспитании молодежи.
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