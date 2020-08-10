В Кузбассе росгвардейцы рассказали журналистам, как проходит проверка безопасности на образовательных объектах
В Кемерове съемочная группа телеканала «КузбассHD1» понаблюдала за ходом проверки безопасности на образовательных объектах представителями Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Сотрудники подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы рассказали корреспондентам, на что обращается особое внимание в рамках подготовки к новому учебному году.
«В настоящее время из 2 007 образовательных учреждений, находящихся на территории Кемеровской области, 290 охраняется частными охранными организациями, - сказал заместитель начальника отдела контроля за частной охранной деятельностью ЦЛРР управления Росгвардии подполковник Руслан Арсанов. - При выявлении нарушений будут вынесены предписания на устранение недостатков, должностные лица будут привлечены к административной ответственности».
Сотрудники вневедомственной охраны продемонстрировали корреспондентам областного телеканала порядок действий правоохранителей при совершении на образовательном объекте правонарушений или преступлений.
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