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В Кузбассе росгвардейцы рассказали журналистам, как проходит проверка безопасности на образовательных объектах

    В Кемерове съемочная группа телеканала «КузбассHD1» понаблюдала за ходом проверки безопасности на образовательных объектах представителями Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Сотрудники подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы рассказали корреспондентам, на что обращается особое внимание в рамках подготовки к новому учебному году.

      «В настоящее время из 2 007 образовательных учреждений, находящихся на территории Кемеровской области, 290 охраняется частными охранными организациями, - сказал заместитель начальника отдела контроля за частной охранной деятельностью ЦЛРР управления Росгвардии подполковник Руслан Арсанов. - При выявлении нарушений будут вынесены предписания на устранение недостатков, должностные лица будут привлечены к административной ответственности».

     Сотрудники вневедомственной охраны продемонстрировали корреспондентам областного телеканала порядок действий правоохранителей при совершении на образовательном объекте правонарушений или преступлений.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/08/2020
Общество
Кемерово
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