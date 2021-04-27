В Кузбассе росгвардейцы со школьниками приняли участие в международной экологической акции

В Кемерове сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны со школьниками из детской группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего офицера СОБР лейтенанта Юрия Латыпова приняли участие в международной экологической акции «Марш парков». Целью мероприятия является привлечение внимания общественности к проблемам особо охраняемых природных территорий России.
В рамках акции росгвардейцы и школьники подготовили социальный видеоролик, посвященный защите природы родного Кузбасса. Для этого участники отправились на субботник в природный комплекс «Рудничный бор», чтобы навести в нем порядок. Совместную творческую работу авторы посвятили борьбе с мусором и подчеркнули в ней важность сохранения городского парка для потомков. Кроме этого, стражи правопорядка рассказали ребятам об уникальности единственного в мире реликтового леса, расположенного в черте города.
По завершению мероприятия участники экологической акции сделали совместную памятную фотографию и пообещали защищать природу родного края.
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