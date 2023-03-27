Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы со школьниками провели совместную тренировку в память о погибшем омоновце

 В Кемерове в рамках ведомственной патриотической акции «Дни Росгвардии» сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН «Оберег» областного центра провели вместе с воспитанниками профильного класса школы №74 совместную памятную тренировку.

Участником акции стал тренер по смешанным единоборствам клуба «Сибиряк» Данил Королев – младший брат сотрудника новокузнецкого ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу старшего сержанта Антона Клопова. В ходе беседы с гостями Данил подчеркнул, что тренировку он посвятил своему героически погибшему родственнику.

 «Мой брат всегда был мужественным и сильным человеком. Он любил спорт. Именно брат привил мне страсть к спортивной жизни. Он всегда поддерживал меня во всех моих начинаниях», - рассказал Данил Королев.

 После тщательной разминки тренер продемонстрировал участникам борцовскую технику в смешанных единоборствах, после чего росгвардейцы помогли воспитанникам освоить новые навыки. Кроме этого, стражи правопорядка показали школьникам приемы самообороны, которые ребята смогли повторить за своими наставниками и поупражняться в обезвреживании «преступника».

 Старший сержант Антон Клопов погиб при исполнении служебного долга, защищая жителей Донецких и Луганских народных республик. За проявленный героизм и отвагу омоновец представлен к Ордену Мужества (посмертно). В декабре прошлого года в память о росгвардейце на фасаде родной для Антона кемеровской школе №74 установлена памятная доска.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/03/2023
Спорт
Кемерово

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus