В Кузбассе росгвардейцы со школьниками провели совместную тренировку в память о погибшем омоновце

В Кемерове в рамках ведомственной патриотической акции «Дни Росгвардии» сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН «Оберег» областного центра провели вместе с воспитанниками профильного класса школы №74 совместную памятную тренировку.

Участником акции стал тренер по смешанным единоборствам клуба «Сибиряк» Данил Королев – младший брат сотрудника новокузнецкого ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу старшего сержанта Антона Клопова. В ходе беседы с гостями Данил подчеркнул, что тренировку он посвятил своему героически погибшему родственнику.

«Мой брат всегда был мужественным и сильным человеком. Он любил спорт. Именно брат привил мне страсть к спортивной жизни. Он всегда поддерживал меня во всех моих начинаниях», - рассказал Данил Королев.

После тщательной разминки тренер продемонстрировал участникам борцовскую технику в смешанных единоборствах, после чего росгвардейцы помогли воспитанникам освоить новые навыки. Кроме этого, стражи правопорядка показали школьникам приемы самообороны, которые ребята смогли повторить за своими наставниками и поупражняться в обезвреживании «преступника».

Старший сержант Антон Клопов погиб при исполнении служебного долга, защищая жителей Донецких и Луганских народных республик. За проявленный героизм и отвагу омоновец представлен к Ордену Мужества (посмертно). В декабре прошлого года в память о росгвардейце на фасаде родной для Антона кемеровской школе №74 установлена памятная доска.

Фото: Росгвардия