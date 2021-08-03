В Кузбассе росгвардейцы спасли пенсионерку и подростка из пожара в частном доме

В городе Березовский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе младших сержантов Александра Тарасова и Александра Комаристова эвакуировал граждан частного дома, на приусадебном участке которого произошел пожар.

В ночное время, находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы заметили столб дыма, вырывающийся из бани жилища по переулку Почтовый. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили языки пламени в банном помещении, после чего незамедлительно сообщили о чрезвычайном происшествии в экстренные службы города и принялись будить жильцов. В доме находились 65-летняя хозяйка жилища и ее 15-летний внук. В ожидании сотрудников МЧС, бойцы вылили несколько ведер воды на припаркованный на участке автомобиль и стайку с дровами, чтобы замедлить распространение огня.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали очаг возгорания и совместно с потерпевшими поблагодарили росгвардейцев за оперативные действия. После этого граждане смогли вернуться домой.