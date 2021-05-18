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В Кузбассе росгвардейцы спасли пожилую горожанку из горящего дома

В Киселевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе прапорщика Дениса Варакосова и старшего сержанта Ильи Кирчева спасли пожилую женщину, которая из-за пожара не могла самостоятельно эвакуироваться из своей квартиры.

В ночное время росгвардейцы получили информацию о возгорании в двухэтажном жилом доме по улице Сандалова. Прибывшие на адрес стражи правопорядка обнаружили задымление в подъезде, после чего приступили к эвакуации жильцов. В ходе осмотра дома росгвардейцы обнаружили в окне второго этажа пожилую женщину, которая просила о помощи. Из-за пожара в подъезде женщина не могла самостоятельно покинуть жилище, поэтому росгвардейцы приняли решение эвакуировать гражданку через окно.

Сотрудники Росгвардии на ближайшей улице остановили водителя самосвала и обратились к нему за содействием. Мужчина согласился помочь и приблизил грузовик к окну, в котором находилась пенсионерка. Забравшись на кузов самосвала, стражи правопорядка эвакуировали женщину на безопасное место, а затем передали ее бригаде медиков. Спасенная горожанка поблагодарила бойцов за помощь.

 Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали очаг пожара. Обеспечив безопасность имущества граждан, экипаж вернулся на маршрут патрулирования городских улиц.    

 

 

Общество
Киселевск
kuzbassnews.ru
18/05/2021
Общество
Киселевск

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