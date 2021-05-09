Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы стали участниками автопробега, посвящённого 76-й годовщине Победы

 В областной столице военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» вместе с воспитанниками из класса Росгвардии приняли участие в городском автопробеге «Кузбасс - Фронту». Его организаторами по традиции являются представители Российского союза ветеранов Афганистана и «Боевого Братства».

 В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне колонна из двадцати автомобилей, а также мотоциклистов посетила памятные места областного центра, связанные с подвигом народа. 

 Во время движения по маршруту участники городского автопробега совершали остановки у памятников героям ВОВ и возлагали к подножию мемориалов живые цветы.

 

Общество
kuzbassnews.ru
09/05/2021
Общество

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Депутат Московской областной думы Андрей Голубев поздравил озерчан с Днём Победы
Вы отстояли свободу и подарили нам жизнь, дали возможность мирно жить и трудиться на родной земле.
Мэр Кемерова проверил работы по обновлению северного въезда в город
Мэр Кемерова Илья Середюк проверил ход работ по обновлению северного въезда в город. Они были...
Неизвестные завалили могилы деревьями в Кузбассе
Жители Таштагольского района пожаловались в Сети на неизвестных, которые срубили деревья на...
В Кемерове отопительный сезон завершится 12 мая
В связи с устойчивой положительной температурой наружного воздуха и положительным...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus