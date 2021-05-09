В Кузбассе росгвардейцы стали участниками автопробега, посвящённого 76-й годовщине Победы

В областной столице военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» вместе с воспитанниками из класса Росгвардии приняли участие в городском автопробеге «Кузбасс - Фронту». Его организаторами по традиции являются представители Российского союза ветеранов Афганистана и «Боевого Братства».

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне колонна из двадцати автомобилей, а также мотоциклистов посетила памятные места областного центра, связанные с подвигом народа.

Во время движения по маршруту участники городского автопробега совершали остановки у памятников героям ВОВ и возлагали к подножию мемориалов живые цветы.