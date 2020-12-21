В Кузбассе росгвардейцы уничтожили изъятые из незаконного обращения боеприпасы и взрывчатые вещества
Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу на специальном полигоне уничтожили почти 500 взрывоопасных предметов, а также около 20 кг пороха, которые были изъяты правоохранителями из незаконного оборота. Среди уничиженного арсенала также были боеприпасы и взрывчатые вещества, которые сдали кузбассовцы в рамках профилактической операции «Оружие».
Всего с начала года в Кузбассе жители добровольно выдали 256 единиц незаконного оружия и 1 743 боеприпаса.
Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!
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