В Кузбассе росгвардейцы устроили детский праздник

В Кемерове на территории военного жилого комплекса военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» в честь Дня семьи, любви и верности устроили праздник для юных жителей города.

Вместе с общественниками росгвардейцы устроили для детей развлекательную программу с конкурсами и подарками. Для гостей мероприятия провели увлекательную эстафету, в котором мог принять участие любой желающий.

В завершения мероприятия в знак семейного единства участники праздника сделали картину из отпечатков рук, которая отправилась на хранение в музей воинской части.