В Кузбассе росгвардейцы устроили детский праздник

В Кемерове на территории военного жилого комплекса военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» в честь Дня семьи, любви и верности устроили праздник для юных жителей города.
Вместе с общественниками росгвардейцы устроили для детей развлекательную программу с конкурсами и подарками. Для гостей мероприятия провели увлекательную эстафету, в котором мог принять участие любой желающий.
В завершения мероприятия в знак семейного единства участники праздника сделали картину из отпечатков рук, которая отправилась на хранение в музей воинской части.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
До обращения к президенту женщина в течение двух лет направляла запросы о ремонте в мэрию, но...
|
Синоптики Кемеровского Гидрометцентра поделились прогнозом погоды на ближайшие несколько дней. В...
|
Сергей Кузнецов рассказал, что граффити воплощает собой всё, чем живёт и чем гордится город – здесь...
|
По словам начальника отдела контроля электронного проезда МБУ ЕЦОПП Алены Титухиной, за июнь 2021...