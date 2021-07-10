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В Кузбассе росгвардейцы устроили детский праздник

В Кемерове на территории военного жилого комплекса военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» в честь Дня семьи, любви и верности устроили праздник для юных жителей города.

Вместе с общественниками росгвардейцы устроили для детей развлекательную программу с конкурсами и подарками. Для гостей мероприятия провели увлекательную эстафету, в котором мог принять участие любой желающий.

В завершения мероприятия в знак семейного единства участники праздника сделали картину из отпечатков рук, которая отправилась на хранение в музей воинской части.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/07/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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