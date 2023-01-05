Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы вернули домой заблудившуюся горожанку с проблемами здоровья

 Вечером в Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Альберта Пестерева и младшего сержанта Данила Хусаинова обнаружили пенсионерку, которая не смогла самостоятельно вернуться домой.

По предварительной информации, за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая, что ее 61-летняя мать ушла из дома и не вернулась. Родственница попыталась самостоятельно разыскать женщину, но после безуспешных попыток сообщила правоохранителям.

 Информация о пропавшей была передана всем гурьевским экипажам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации. В результате росгвардейцы обнаружили разыскиваемую пенсионерку около одной из торговых точек на улице Кирова.

  Стражи правопорядка взяли разыскиваемую на борт патрульного автомобиля и доставили в отдел полиции, где ее ожидали родственники.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Гурьевск
kuzbassnews.ru
05/01/2023
Происшествия
Гурьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus