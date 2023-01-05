В Кузбассе росгвардейцы вернули домой заблудившуюся горожанку с проблемами здоровья

Вечером в Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Альберта Пестерева и младшего сержанта Данила Хусаинова обнаружили пенсионерку, которая не смогла самостоятельно вернуться домой.

По предварительной информации, за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая, что ее 61-летняя мать ушла из дома и не вернулась. Родственница попыталась самостоятельно разыскать женщину, но после безуспешных попыток сообщила правоохранителям.

Информация о пропавшей была передана всем гурьевским экипажам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации. В результате росгвардейцы обнаружили разыскиваемую пенсионерку около одной из торговых точек на улице Кирова.

Стражи правопорядка взяли разыскиваемую на борт патрульного автомобиля и доставили в отдел полиции, где ее ожидали родственники.

Фото: Росгвардия