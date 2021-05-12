В Кузбассе росгвардейцы вернули родителям пропавших детей

За прошедшие праздники экипажи вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса разыскали трех без вести пропавших подростков.

В вечернее время в Киселевске бойцы Росгвардии получили информацию о пропавшей 13-летней горожанке. Во время патрулирования росгвардейцы обнаружили разыскиваемую в компании сверстниц на улице Дружбы. По предварительной информации, девочка ушла из дома и не вернулась после ссоры с родными. Стражи правопорядка передали найденного ребенка сотрудникам ПДН.

В ночное время в Юрге сотрудники Росгвардии вернули родителям 14-летнего сына. Предварительно установлено, что подросток ушел гулять на улицу и не вернулся. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы разыскали несовершеннолетнего, который гостил у знакомого. Выяснилось, что подросток увлекся в гостях компьютерной игрой до позднего времени, не сообщив о своем местонахождении родным.

Кроме этого, в Новокузнецке бойцы Росгвардии получили информацию о пропавшей 15-летней девочке, которую больше суток безуспешно разыскивали родители. В ходе патрулирования улицы Юбилейная росгвардейцы заметили подходящую под описание прохожую. По предварительной информации, из-за разряженного смартфона девочка не стала сообщать родителям, что осталась в гостях у подруги с ночевкой.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали юную горожанку инициаторам розыска.