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В Кузбассе росгвардейцы вернули родителям пропавших детей

За прошедшие праздники экипажи вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса разыскали трех без вести пропавших подростков.

В вечернее время в Киселевске бойцы Росгвардии получили информацию о пропавшей 13-летней горожанке. Во время патрулирования росгвардейцы обнаружили разыскиваемую в компании сверстниц на улице  Дружбы. По предварительной информации, девочка ушла из дома и не вернулась после ссоры с родными. Стражи правопорядка передали найденного ребенка сотрудникам ПДН.

В ночное время в Юрге  сотрудники Росгвардии вернули родителям 14-летнего сына. Предварительно установлено, что подросток ушел гулять на улицу и не вернулся. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы разыскали несовершеннолетнего, который гостил у знакомого. Выяснилось, что подросток увлекся в гостях компьютерной игрой до позднего времени, не сообщив о своем местонахождении родным.

Кроме этого, в Новокузнецке бойцы Росгвардии получили информацию о пропавшей 15-летней девочке, которую больше суток безуспешно разыскивали родители.  В ходе патрулирования улицы Юбилейная росгвардейцы заметили подходящую под описание прохожую. По предварительной информации, из-за разряженного смартфона девочка не стала сообщать родителям, что осталась в гостях у подруги с ночевкой.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали юную горожанку инициаторам розыска.   

Общество
Киселевск
Новокузнецк
Юрга
kuzbassnews.ru
12/05/2021
Общество
Киселевск
Новокузнецк
Юрга

Новости Кузбасса

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