В Кузбассе росгвардейцы вернули родителям пропавших детей

За прошедшие праздники экипажи вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса разыскали трех без вести пропавших подростков.
В вечернее время в Киселевске бойцы Росгвардии получили информацию о пропавшей 13-летней горожанке. Во время патрулирования росгвардейцы обнаружили разыскиваемую в компании сверстниц на улице Дружбы. По предварительной информации, девочка ушла из дома и не вернулась после ссоры с родными. Стражи правопорядка передали найденного ребенка сотрудникам ПДН.
В ночное время в Юрге сотрудники Росгвардии вернули родителям 14-летнего сына. Предварительно установлено, что подросток ушел гулять на улицу и не вернулся. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы разыскали несовершеннолетнего, который гостил у знакомого. Выяснилось, что подросток увлекся в гостях компьютерной игрой до позднего времени, не сообщив о своем местонахождении родным.
Кроме этого, в Новокузнецке бойцы Росгвардии получили информацию о пропавшей 15-летней девочке, которую больше суток безуспешно разыскивали родители. В ходе патрулирования улицы Юбилейная росгвардейцы заметили подходящую под описание прохожую. По предварительной информации, из-за разряженного смартфона девочка не стала сообщать родителям, что осталась в гостях у подруги с ночевкой.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали юную горожанку инициаторам розыска.
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