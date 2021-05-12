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В Кузбассе росгвардейцы задержали 50-летнего злоумышленника, который похитил у ребенка самокат

В Топках экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обнаружил и задержал 50-летнего рецидивиста, который похитил детский самокат и пытался на нем скрыться.

За помощью к правоохранителям обратилась 43-летняя заявительница. По предварительной информации, ее малолетний сын оставил без присмотра на детской площадке новенький самокат стоимостью 4 000 рублей, а сам отправился качаться на качелях. Вернувшись, мальчик обнаружил пропажу своего двухколесного транспортного средства и рассказал о случившемся маме.

Росгвардейцы по записям с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из ближайших зданий, выяснили приметы злоумышленника, который пытался покинуть место происшествия на похищенном самокате. В ходе патрулирования улицы Горная росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков 50-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, подозреваемый похитил самокат и перепродал его на улице, а на вырученные деньги приобрел спиртное.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов.

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
12/05/2021
Происшествия
Топки

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