В Кузбассе росгвардейцы задержали 50-летнего злоумышленника, который похитил у ребенка самокат
В Топках экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обнаружил и задержал 50-летнего рецидивиста, который похитил детский самокат и пытался на нем скрыться.
За помощью к правоохранителям обратилась 43-летняя заявительница. По предварительной информации, ее малолетний сын оставил без присмотра на детской площадке новенький самокат стоимостью 4 000 рублей, а сам отправился качаться на качелях. Вернувшись, мальчик обнаружил пропажу своего двухколесного транспортного средства и рассказал о случившемся маме.
Росгвардейцы по записям с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из ближайших зданий, выяснили приметы злоумышленника, который пытался покинуть место происшествия на похищенном самокате. В ходе патрулирования улицы Горная росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков 50-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, подозреваемый похитил самокат и перепродал его на улице, а на вырученные деньги приобрел спиртное.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов.
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