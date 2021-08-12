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В Шерегеше росгвардейцы задержали мужчину, который избил туриста из-за неприязни

В Шерегеше экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который избил незнакомца из-за недопонимания.

 

Ранним утром стражи правопорядка получили сообщение от очевидца о потасовки неподалеку от гостиницу по улице Весенняя. Бойцы Росгвардии совместно с сотрудниками МВД незамедлительно выехали на указанный адрес. На месте происшествия правоохранители обнаружили 31-летнего пострадавшего с признаками ссадин в областях лица и рук, а также его приятели в процессе словесной ссоры с неизвестными. Потерпевший указал на своего обидчика, скрывающегося среди своих приятелей. Бойцы задержали молодого человека для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее несудимый 23-летний новокузнечанин с признаками алкогольного опьянения.

 

По предварительной информации две ранее незнакомые компании друзей из Новокузнецка остановились на отдыхе в Шерегеше в одной гостинице. В ночное время, когда молодые люди возвращались в свои комнаты, между ними произошла словесная ссора на фоне личной неприязни. В результате конфликта произошла потасовка.

 

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавший был доставлен в городскую больницу на автомобиле скорой медицинской помощи. Его здоровью ничего не угрожает.

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kuzbassnews.ru
12/08/2021
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