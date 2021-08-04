В Кузбассе росгвардейцы задержали похитителя смартфона

В городе Белово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, который похитил смартфон из ломбарда.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» из охраняемой торговой точки по улице Ленина. Продавец ломбарда пояснил, что несколько минут назад в салон зашел неизвестный покупатель. Мужчина попросил работника показать один из смартфонов с витрины. Как только продавец передал товар в руки горожанина, злоумышленник скрылся бегством в неизвестном направлении.

Установив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к поискам. Стражи правопорядка обнаружили и задержали неизвестного недалеко от места происшествия. Им оказался ранее неоднократно судимый за грабежи 28-летний кузбассовец с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, мужчина хотел вернуть свой телефон, который сдал в ломбард несколько месяцев назад.

Задержанного росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Имущество было возвращено в торговую точку.