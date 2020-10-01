Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы задержали разыскиваемую рецидивистку, подозреваемую в серии краж

В Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал находящуюся в федеральном розыске 33-летнюю кемеровчанку, подозреваемую в совершении ряда имущественных преступлений.

Росгвардейцы получили оперативную информацию о возможном местонахождении рецидивистки в одном из многоквартирных домов областного центра. По предварительным данным, подозреваемая похитила смартфон знакомого и воспользовалась его мобильным банком для перевода денежных средств с чужого счета себе. Кроме этого, злоумышленница, заполучив доступ к банковской карте своей матери, сняла около 20 000 рублей. Потерпевшие обратились к правоохранителям, а злоумышленница укрылась у своей приятельницы, которая сообщила о местонахождении подозреваемой стражам правопорядка.  

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее неоднократно судимую за имущественные преступления кемеровчанку инициаторам розыска.     

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/10/2020
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Психиатрическую больницу в Кузбассе посетил коронавирус
В сети «Вконтакте» появилось сообщение, предположительно от сотрудницы ленинск-кузнецкой...
Власти утвердили скоростное ограничение на автомагистрали Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое регламентирует скоростные...
Когда в Кузбассе вернут дистанционное обучение для школьников
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, когда в Кузбассе снова может быть введено дистанционное...
Хватает ли коронавирусных бригад скорой помощи в Кемерове
В Кемеровской скорой помощи рассказали, хватает ли в городе бригад для обслуживания подозрительных...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus