В Кузбассе росгвардейцы задержали разыскиваемую рецидивистку, подозреваемую в серии краж

В Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал находящуюся в федеральном розыске 33-летнюю кемеровчанку, подозреваемую в совершении ряда имущественных преступлений.

Росгвардейцы получили оперативную информацию о возможном местонахождении рецидивистки в одном из многоквартирных домов областного центра. По предварительным данным, подозреваемая похитила смартфон знакомого и воспользовалась его мобильным банком для перевода денежных средств с чужого счета себе. Кроме этого, злоумышленница, заполучив доступ к банковской карте своей матери, сняла около 20 000 рублей. Потерпевшие обратились к правоохранителям, а злоумышленница укрылась у своей приятельницы, которая сообщила о местонахождении подозреваемой стражам правопорядка.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее неоднократно судимую за имущественные преступления кемеровчанку инициаторам розыска.