В Кузбассе росгвардейцы задержали рецидивиста, который похитил имущество работника кафе

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, который похитил смартфон и банковскую карту работника кафе быстрого питания.
В вечернее время росгвардейцы патрулировали улицу Юбилейная, когда заметили горожанина подходящего под ранее полученную ориентировку. Мужчина направлялся в кафетерий, в котором ранее совершил кражу. Бойцы задержали неизвестного для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу физической расправой и побои 46-летний местный житель.
По предварительной информации задержанный двумя днями ранее обедал в этом же кафе. Дождавшись момента когда работник кафетерия отвлекся, мужчина схватил смартфон лежащий на прилавке рядом с окном выдачи заказов. В чехле телефон находилась также и банковская карта потерпевшего.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Междуреченске супружеская пара стала жертвой мошенницы. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по...
|
Родители Саши обратились в государственный фонд «Круг добра», чтобы поставить ребенку укол «...
|
В Кемеровской области за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 205 местных жителей. Как...
|
В Новокузнецке уже второй год подряд отменяют массовые мероприятия в День десантника. Сегодня...