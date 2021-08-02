В Кузбассе росгвардейцы задержали рецидивиста, который похитил имущество работника кафе

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, который похитил смартфон и банковскую карту работника кафе быстрого питания.

В вечернее время росгвардейцы патрулировали улицу Юбилейная, когда заметили горожанина подходящего под ранее полученную ориентировку. Мужчина направлялся в кафетерий, в котором ранее совершил кражу. Бойцы задержали неизвестного для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу физической расправой и побои 46-летний местный житель.

По предварительной информации задержанный двумя днями ранее обедал в этом же кафе. Дождавшись момента когда работник кафетерия отвлекся, мужчина схватил смартфон лежащий на прилавке рядом с окном выдачи заказов. В чехле телефон находилась также и банковская карта потерпевшего.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.