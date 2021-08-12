В Кузбассе росгвардейцы задержали рецидивиста, который похитил смартфон товарища во время застолья
В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, который похитил смартфон своего приятеля во время застолья.
В вечернее время стражи правопорядка получили сообщение о похищении имущества в частном доме по улице Калинина. На указанном адресате бойцов встретил 56-летний хозяин жилища. Мужчина рассказал, что совместно с приятелями распивал спиртные напитки у себя дома, когда один из знакомых попросил у него телефон для звонка. Потерпевший поделился смартфоном, после чего подозреваемый вышел на улицу и скрылся с имуществом.
Установив приметы подозреваемого росгвардейцы приступили к поискам. Злоумышленника бойцы задержали по улице Пролетарская, когда он возвращался домой. Им оказался ранее судимый за кражи и грабежи 36-летний кузбассовец с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации похищенный смартфон, мужчина собирался продать.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.
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