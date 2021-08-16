В Кузбассе росгвардейцы задержали рецидивиста, который попытался похитить имущество с территории детского сада

В Березовском экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, который пытался, похить велосипед из детского сада.

В дневное время стражи правопорядка получили сигнал «тревога» с охраняемого социально-значимого объекта по проспекту Шахтёров. При подъезде к детскому саду бойцы обнаружили неизвестного мужчину у калитки на территорию учреждения. Подозреваемый заметив патрульный автомобиль попытался скрыться бегством. Росгвардейцы задержали неизвестного для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражи и грабеж 43-летний местный житель, который в данное время находится под следствием.

По предварительной информации за час перед задержанием злоумышленник проник на территорию детского сада и попытался похитить велосипед. Мужчину заметили воспитатели учреждения и выбежали за ним на улицу, тогда задержанный бросил имущество и скрылся. Когда злоумышленник вернулся для повторной попытки, его заметил сотрудник охраны детского сада и сразу же воспользовался тревожной кнопкой.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.