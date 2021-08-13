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В Кузбассе росгвардейцы задержали рецидивистку, которая ради наживы через окно проникла в жилище соседа

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивистку, которая похитила имущество своего знакомого, проникнув в жилище через окно.

В вечернее время стражи правопорядка получили сообщение о краже из частного дома по улице Шевченко. На месте происшествия бойцов встретил 33-потерпевший хозяин жилища. Мужчина рассказал, что накануне распивал спиртные напитки с соседями, после чего лег спать. На следующий день горожанин отправился за покупками, а вернувшись, обнаружил выставленное окно и пропажу документов, денежных средств и предметов гардероба. Хозяин жилища также заподозрил в похищении имущества свою соседку.

Установив личность подозреваемой, росгвардейцы проехали на адрес места жительства горожанки. Бойцы задержали женщину с признаками алкогольного опьянения для выяснения обстоятельств. Ей оказалась ранее неоднократно судимая за кражи 55-летняя рецидивистка. Задержанная призналась, что выставила деревянную оконную раму и похитила имущество для дальнейшей перепродажи.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали злоумышленницу сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
13/08/2021
Происшествия
Анжеро-Судженск

Новости Кузбасса

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