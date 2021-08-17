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В Кузбассе росгвардейцы задержали рецидивистов похитивших продукты из гостиницы на 26 000 рублей

В Таштаголе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал похитителей продуктов из туристической столовой.

В дневное время росгвардейцы получили сигнал «тревога» из охраняемой гостиницы по улице Туристическая. На месте происшествия бойцов Росгвардии встретила администратор заведения. Женщина пояснила, что отправилась за двумя рабочими, временно проживающими на территории гостиницы. В жилище мужчин, администратор обнаружила множество пакетов с продуктами, которые показались ей знакомыми. После этого повар заведения рассказал о пропаже продуктов на сумму в 26 000 рублей.

Стражи правопорядка задержали злоумышленников, когда они вернулись в свое жилище. Ими оказались ранее судимые 41-летний и 49-летний местные жители. Похищенное имущество рецидивисты собирались продать.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали горожан сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
17/08/2021
Происшествия
Таштагол

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