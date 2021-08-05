В Кузбассе росгвардейцы задержали серийного магазинного вора

За неделю клещи покусали более 400 кузбассовцев В Кемеровской области с начала сезона активности клещей с жалобами на присасывание клещей в...

В Кузбассе презентовали новое меню для школьников МАУ «Школьное питание» презентовало министру образования Кузбасса Софье Балакиревой, представителям...

За покусы кассира и грабеж жительнице Кузбасса грозит срок до 7 лет В полиции уточнили, что ранее задержанная неоднократно привлекалась к административной...