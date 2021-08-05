В Кузбассе росгвардейцы задержали серийного магазинного вора

В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал серийного похитителя товара из продуктовых магазинов.
В дневное время в ходе патрулирования улицы Суворова росгвардейцы обнаружили и задержали прохожего, подходящего под описание из ранее полученной ориентировки. Стражи правопорядка остановили гражданина для проверки его личности. Им оказался ранее судимый за кражу 35-летний рецидивист, подозреваемый в хищении спиртных напитков из сетевых магазинов. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, в течение нескольких дней задержанный похитил алкоголь на сумму около 20 000 рублей с целью перепродажи.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.
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