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В Кузбассе росгвардейцы задержали серийного магазинного вора

В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал серийного похитителя товара из продуктовых магазинов.

В дневное время в ходе патрулирования улицы Суворова росгвардейцы обнаружили и задержали прохожего, подходящего под описание из ранее полученной ориентировки. Стражи правопорядка остановили гражданина для проверки его личности. Им оказался ранее судимый за кражу 35-летний рецидивист, подозреваемый в хищении спиртных напитков из сетевых магазинов. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, в течение нескольких дней задержанный похитил алкоголь на сумму около 20 000 рублей с целью перепродажи.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
05/08/2021
Происшествия
Яшкино

Новости Кузбасса

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