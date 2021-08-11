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В Кузбассе росгвардейцы задержали серийного веловора

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, который похитил два детских велосипеда.

В дневное время бойцы Росгвардии патрулировали улицу Октябрьская, когда к ним за помощью обратился 38-летний потерпевший. Мужчина пояснил, что из подъезда его дома неизвестный похитил велосипед ребенка. После этого бойцы приступили к отработке близлежащих дворовых территорий и заметили подозрительного прохожего с детским велосипедом. Росгвардейцы задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Как оказалось, байк в руках задержанного был похищенным, но из другого дома. Однако злоумышленник рассказал и о том, где спрятал велосипед обратившегося к бойцам потерпевшего. По предварительной информации, задержанный похищали имущество с целью перепродажи.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее неоднократно судимого за кражи 48-летнего злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел. Сумма ущерба устанавливается.

 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
11/08/2021
Происшествия
Белово

Новости Кузбасса

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