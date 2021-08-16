В Кузбассе росгвардейцы задержали злоумышленника, который ударил приятеля ножом после словесной ссоры

В городе Новокузнецк экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который с ножом напал на своего приятеля во время застолья.

Ранним утром стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» в сауну по улице Новоселов. На месте происшествия бойцов встретила администратор заведения. Женщина рассказала, что один из посетителей подошел к ней и одолжил кухонный нож, чтобы порезать фрукты. По предварительной информации, молодой человек вернулся к приятелям, ударил одного из них в область шеи и выбежал на улицу. Очевидцы рассказали, что между 34-летним потерпевшим и злоумышленником во время застолья произошла словесная ссора. Росгвардейцы вызвали для пострадавшего бригаду скорой медицинской помощи и установили приметы подозреваемого. Молодой человек с признаками алкогольного опьянения покинул сауну в одних штанах.

Спустя время бойцы Росгвардии обнаружили злоумышленника спящим на остановочном павильоне по улице Косыгина. Стражи правопорядка задержали гражданина для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу и угрозу причинения тяжкого вреда здоровью 21-летний житель Прокопьевского района.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был доставлен в городскую больницу. Угроза для его жизни отсутствует.