В Кузбассе росгвардейцы задержали злоумышленника, который ударил приятеля ножом после словесной ссоры
В городе Новокузнецк экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который с ножом напал на своего приятеля во время застолья.
Ранним утром стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» в сауну по улице Новоселов. На месте происшествия бойцов встретила администратор заведения. Женщина рассказала, что один из посетителей подошел к ней и одолжил кухонный нож, чтобы порезать фрукты. По предварительной информации, молодой человек вернулся к приятелям, ударил одного из них в область шеи и выбежал на улицу. Очевидцы рассказали, что между 34-летним потерпевшим и злоумышленником во время застолья произошла словесная ссора. Росгвардейцы вызвали для пострадавшего бригаду скорой медицинской помощи и установили приметы подозреваемого. Молодой человек с признаками алкогольного опьянения покинул сауну в одних штанах.
Спустя время бойцы Росгвардии обнаружили злоумышленника спящим на остановочном павильоне по улице Косыгина. Стражи правопорядка задержали гражданина для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу и угрозу причинения тяжкого вреда здоровью 21-летний житель Прокопьевского района.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был доставлен в городскую больницу. Угроза для его жизни отсутствует.
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