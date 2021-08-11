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В Кузбассе росгвардейцы задержали злоумышленника, похитившего имущество из многоквартирного дома

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который похитил металлическую трубу, необходимую для ремонта водопровода жилого дома.

В вечернее время росгвардейцы получили сообщение о похищении имущества из многоквартирного дома по улице Зварыгина. На указанном адресе стражей правопорядка встретили местные жители. Очевидцы рассказали, что заметили, как неизвестный мужчина вынес из подъезда, где проводился ремонт водопровода, трубу и скрылся.

Установив приметы подозреваемого, росгвардейцы принялись отрабатывать ближайшие пункты сбыта металлолома. По улице Войкова на подъезде к одному из них, бойцы заметили подходящего под описание мужчину. Стражи правопорядка задержали неизвестного для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее несудимый 36-летний кузбассовец. По словам задержанного, он похитил имущество с целью сбыта.

 

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
11/08/2021
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий

Новости Кузбасса

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