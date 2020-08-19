В Кузбассе росгвардейцы задержали злоумышленников, которые избили ломом своего приятеля

В дневное время в городе Анжеро-Судженск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе прапорщика Максима Сиватова и сержанта Никиты Биккулова на маршруте патрулирования обнаружил на обочине проезжей части мужчину со следами побоев.

Группа задержания, оказав помощь 40-летнему местному жителю, вызвала на место происшествия бригаду медиков. Стражи правопорядка предварительно установили, что потерпевший навестил приятелей, с которыми у него во время распития спиртных напитков случился конфликт. По дороге домой злоумышленники, один из которых был вооружён ломом, избили мужчину. Установив местонахождение подозреваемых, росгвардейцы задержали горожан 45 и 49 лет. Старший из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных правоохранителям.